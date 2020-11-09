إصابة وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي بفيروس كورونا
غزة - أ ش أ
أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين إصابة وزير التعاون الإقليمي أوفير أكونيس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني - أن الوزير على ما يرام ويمارس مهام وظيفته من المنزل.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها سجلت 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال(24) الماضية بينما تم الإبلاغ عن 322 حالة خطيرة.
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