الرئيس القبرصي يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية
نيقوسيا - "أ ش أ":
هنأ الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية، واصفاً إياه بـ"صديق قبرص".
وكتب أناستاسياديس- في تدوينة على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه):
"أحر التهاني لصديقي العزيز وصديق قبرص الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مع أطيب تمنياتي بفترة رئاسية ناجحة.. أتطلع إلى العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات بين بلدينا".
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