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الرئيس القبرصي يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية

10:07 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
الرئيس القبرصي يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية

نيكوس أناستاسياديس

نيقوسيا - "أ ش أ":

هنأ الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية، واصفاً إياه بـ"صديق قبرص".

وكتب أناستاسياديس- في تدوينة على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه):

"أحر التهاني لصديقي العزيز وصديق قبرص الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مع أطيب تمنياتي بفترة رئاسية ناجحة.. أتطلع إلى العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات بين بلدينا".

هذا المحتوى من

Asha
نيقوسيا نيكوس أناستاسياديس جو بايدن

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