الرئيس القبرصي يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية

نيقوسيا - "أ ش أ":

هنأ الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية، واصفاً إياه بـ"صديق قبرص".

وكتب أناستاسياديس- في تدوينة على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه):

"أحر التهاني لصديقي العزيز وصديق قبرص الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مع أطيب تمنياتي بفترة رئاسية ناجحة.. أتطلع إلى العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات بين بلدينا".