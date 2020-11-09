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11 قتيلا بينهم 6 مدنيين في هجوم الرضوانية غربي بغداد

08:53 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
11 قتيلا بينهم 6 مدنيين في هجوم الرضوانية غربي بغداد

أرشيفية

بغداد - (د ب أ):
أفاد مصدر أمني عراقي بأن 11 قتيلا سقطوا جراء هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة بمنطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر القول إن "حادث الرضوانية تضمن هجوما بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة على برج أمني للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية"، مشيرا إلى أن "الحصيلة النهائية تضمنت خمسة قتلى من الصحوة وستة من المدنيين".

وأضاف المصدر أن "تنظيم داعش هو من شن التعرض، وخلاله خرج الأهالي لمساندة القوات الأمنية بدون معرفة أماكنهم ومعرفة مصدر إطلاق النار"، مؤكدا أن الوضع أصبح تحت السيطرة بعد تدخل قوات الأمن.

وكان مسلحون مجهولون أطلقوا مساء أمس النار على أحد أبراج المراقبة التابعة للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.

القوات الأمنية بغداد هجوم مسلح الأسلحة الخفيفة منطقة الرضوانية

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