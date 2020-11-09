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ألمانيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

08:49 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
ألمانيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

برلين - (د ب أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 13 ألفا و363 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة اليوم تراجع بواقع نحو 265 حالة مقارنة بأمس الأحد.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي خلال 24 ساعة 12 ألفا و97 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 532 ألفا و930 حالة.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية منذ بدء الجائحة أول أمس السبت الماضي، بواقع 23 ألفا و399 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة 671 ألفا و868 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 11 ألفا و352 حالة، بزيادة قدرها 63 حالة مقارنة بأمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين نحو 429 ألفا و600 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 01ر1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

ألمانيا معهد روبرت كوخ فيروس كورونا

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