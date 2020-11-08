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الجيش البريطاني يتخوف من حرب عالمية ثالثة بسبب تداعيات كورونا الاقتصادية

11:39 م الأحد 08 نوفمبر 2020
الجيش البريطاني يتخوف من حرب عالمية ثالثة بسبب تداعيات كورونا الاقتصادية

رئيس أركان الجيش البريطاني نيك كارتر

لندن - (أ ش أ):
قال رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر إن التداعيات الاقتصادية خلال جائحة فيروس كورونا جعلت احتمال اندلاع الحرب العالمية الثالثة "خطرًا حقيقياً".
وأضاف الجنرال في تصريحاته لشبكة سكاي نيوز نقلتها صحيفة "ميل أونلاين" إن بريطانيا وبقية العالم بحاجة إلى "التعلم" من التاريخ والعثرات الدولية التي أدت إلى الحروب العالمية السابقة في القرن الماضي نظرًا للشكوك التي سببها "كوفيد-19".
وأدلى كارتر بهذه التصريحات خلال احتفالات المملكة المتحدة بذكرى الحرب عما إذا كان يخشى أن تؤدي الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا إلى حرب.
ومن المتوقع أن يتقلص الاقتصاد البريطاني بنسبة 2 في المائة بين أكتوبر وديسمبر، بينما من المقرر أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المائة هذا العام.
وأظهرت دراسة منفصلة أن جائحة فيروس كورونا وإجراءات وقف انتشاره كلف الاقتصاد العالمي 3.8 تريليون دولار، وأدى إلى توقف 147 مليون شخص عن العمل.
وقال كارتر إن هناك قلقا من أن زيادة الصراعات الإقليمية التي تدور في جميع أنحاء العالم تتصاعد إلى "حرب شاملة"، مما يعكس الفترة التي سبقت الحربين العالميتين في القرن العشرين عندما أدت سلسلة من التحالفات بين الدول إلى سنوات من إراقة الدماء.

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