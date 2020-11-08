الملك سلمان يهنئ بايدن وهاريس على فوزهما بالانتخابات الأمريكية

وكالات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لجو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لبايدن، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.