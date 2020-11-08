أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الكاظمي يدعو إلى إغلاق المنافذ الحدودية غير الرسمية في العراق

09:47 م الأحد 08 نوفمبر 2020
الكاظمي يدعو إلى إغلاق المنافذ الحدودية غير الرسمية في العراق

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد -(د ب أ)

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد إلى إغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية مع دول الجوار لما تشكله من سلبيات على واقع الاقتصاد العراقي وحماية المنتج المحلي.

وأكد الكاظمي ،خلال اجتماعه مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، على أهمية" إغلاق المعابر غير الرسمية لما تشكله من سلبيات على واقع الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي، والعمل على إنشاء المختبرات الفاحصة للبضائع المستوردة وإخضاعها إلى محددات عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

ودعا إلى التنسيق المشترك بين الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحصول على التكامل وحسن الأداء مما ينعكس إيجاباً في تحقيق الإيرادات الداعمة للموازنة الاتحادية ومكافحة التهريب والتزوير والهدر بالمال العام.

وشدد الكاظمي على أهمية إعمار المنافذ الحدودية لتكون واجهة حضارية ومحاسبة الفاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكان الكاظمي قد شن حملة هي الأولى من نوعها لبسط السيطرة على المنافذ الحدودية مع دول الجوار وفرض هيبة الدولة بسبب تفشي حالة الفساد وهيمنة الجماعات المسلحة عليها، مما انعكس سلبا على حجم الإيرادات المالية المتحققة من المنافذ الحدودية.

مصطفى الكاظمي المنافذ الحدودية العراق الحكومة العراقية

الخبر التالى:

الملك سلمان يهنئ بايدن وهاريس على فوزهما بالانتخابات الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: "65% من الاصابات بفيروس كورونا ناس قاعدة في البيت"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا