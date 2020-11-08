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بعد إصابته بكورونا.. الرئاسة الجزائرية تكشف عن تطورات الحالة الصحية للرئيس تبون

05:43 م الأحد 08 نوفمبر 2020
بعد إصابته بكورونا.. الرئاسة الجزائرية تكشف عن تطورات الحالة الصحية للرئيس تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

وكالات:

كشفت الرئاسة الجزائرية عن تطورات الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة في بيان، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن "الرئيس عبد المجيد تبون بصدد إتمام بروتوكول العلاج ووضعه الصحي في تحسن".

وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت الثلاثاء الماضي، أن تبون مصاب بكوفيد-19، لكنه "يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي" بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية على فيسبوك: "يُواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد".

وأضاف البيان: "يُطمئن الطاقم الطبّي بأنّ الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".

وكانت الرئاسة قد أعلنت بتاريخ 24 أكتوبر أن تبون أدخل إلى الحجر الصحي "الطوعي" لمدة 5 أيام بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على عدد من الأشخاص المخالطين له.

عبد المجيد تبون الرئاسة الجزائرية فيروس كورونا

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