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الملك سلمان يلقي خطابه السنوي الأربعاء المقبل

05:17 م الأحد 08 نوفمبر 2020
الملك سلمان يلقي خطابه السنوي الأربعاء المقبل

الملك سلمان بن عبد العزيز

الرياض - (د ب أ)

يلقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء المقبل، خطابه السنوي في مجلس الشورى، يتناول فيه سياسة المملكة الداخلية والخارجية.

وقال بيان رسمي اليوم الأحد إن الملك سلمان بن عبد العزيز يفتتح يوم الأربعاء المقبل، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

ومن المقرر أن يؤدي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس، الذين صدر الأمر الملكي بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة، القسم أمام العاهل السعودي .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم عن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ قوله إن "مجلس الشورى ، وهو هيئة استشارية يعينها العاهل السعودي، سيستمع إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه الملك سلمان (عبر الاتصال المرئي) والذي يتناول فيه سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية".

وأكد أن الخطاب الملكي يعد منهاج عمل للأجهزة الحكومية في الدولة ، بما يحتويه من مضامين يسترشد بها حول توجهات الدولة في الداخل والخارج ورؤيتها في الحاضر والمستقبل.

وأصدر العاهل السعودي في 18 أكتوبر الماضي، أوامر بإعادة تشكيل مجلس الشورى في المملكة، ونصت الأوامر على تعيين 150 عضوًا فى مجلس الشورى لمدة 4 سنوات برئاسة الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ.

الملك سلمان مجلس الشورى الرياض

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