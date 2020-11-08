لودريان يدين دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية ويؤكد: "نحترم الدين الإسلامي"

الانتخابات الأمريكية: صلوات في قرية هندية من أجل فوز ترامب (صور)

كتبت - إيمان محمود

أدان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، مؤكدًا أن فرنسا تحترم الدين الإسلامي وأن المسلمون جزء منها.

وقال لودريان خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري في قصر التحرير بالقاهرة، إن رسالته خلال زيارته لمصر هي "التأكيد على احترام فرنسا للإسلام".

وكان ماكرون دافع عن حرية التعبير متعهدا بـ"عدم التخلي عن الرسوم الكاريكاتورية" خلال تأبين وطني لأستاذ التاريخ الذي ذبح على يد إسلامي في 16 اكتوبر الماضي بعد أن عرض على تلاميذه الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد أثناء درس عن حرية التعبير.

وشهدت الدول الاسلامية تظاهرات غاضبة ضد الرئيس الفرنسي الذي أحرقت صوره ومجسمات له خلال الاحتجاجات. كما أطلقت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية في أكثر من دولة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان قبل وصول لودريان إن وزير الخارجية "سيواصل عملية الشرح والتهدئة التي بدأها رئيس الجمهورية".

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الفرنسية، قال لودريان خلال المؤتمر الصحفي المُشترك: "علاقاتنا مع مصر استراتيجية ومهمة".

وأضاف: "نتواصل مع وزير خارجية مصر أكثر من أي وزير آخر نظرا لأهمية دور القاهرة بالمنطقة".

وصرّح بأنه ناقش مع الجانب المصري جميع أوجه التعاون بين مصر وفرنسا، ومن بينها ملف الإرهاب، قائلاً: "نثمّن جهود مصر لمكافحة الإرهاب".

وتطرّق لودريان إلى الانتخابات الأمريكية، مُبديًا رغبته في التعامل مع الرئيس الديمقراطي المُنتخب جو بايدن، قائلاً: "سنعمل مع بايدن في إطار جديدة للعلاقات الفرنسية الأمريكية".