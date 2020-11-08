بعد أزمة الرسوم المسيئة.. وزير الخارحية الفرنسي في مصر بهدف "التهدئة"

باريس- (أ ف ب):

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان مساء السبت إلى القاهرة في زيارة تهدف إلى "التهدئة" مع العالم العربي بشأن أزمة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، بحسب مصدر دبلوماسي.

وسيلتقي لودريان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسامح شكري وزير الخارجية، وشيخ الأزهر أحمد الطيب الذي انتقد بشدة فرنسا بسبب الرسوم الكاريكاتورية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان قبل وصول لودريان إن وزير الخارجية "سيواصل عملية الشرح والتهدئة التي بدأها رئيس الجمهورية".

وكان شيخ الأزهر قال في خطاب في نهاية اكتوبر إن "الإساءة للأديان والنيل من رموزها المقدّسة تحت شعار حرية التعبير هو ازدواجية فكرية ودعوة صريحة للكراهية".

ودافع الرئيس السيسي في خطاب بمناسبة ذكرى مولد النبى محمد نهاية الشهر الماضي عن "القيم الدينية" مؤكدا رفضه للاساءة الى النبي محمد.

وكان ماكرون دافع عن حرية التعبير متعهدا بـ"عدم التخلي عن الرسوم الكاريكاتورية" خلال تأبين وطني لأستاذ التاريخ الذي ذبح على يد إسلامي في 16 اكتوبر الماضي بعد أن عرض على تلاميذه الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد أثناء درس عن حرية التعبير.

وشهدت الدول الاسلامية تظاهرات غاضبة ضد الرئيس الفرنسي الذي أحرقت صوره ومجسمات له خلال الاحتجاجات. كما أطلقت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية في أكثر من دولة.

وتتسم العلاقات بين فرنسا ومصر بالدفء.

وزار لودريان القاهرة مرات عدة كوزير للدفاع أولا ثم كوزير للخارجية.