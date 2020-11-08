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أرمينيا تنفي سيطرة القوات الأذربيجانية على مدينة "شوشا" بإقليم قره باغ

02:12 م الأحد 08 نوفمبر 2020
أرمينيا تنفي سيطرة القوات الأذربيجانية على مدينة "شوشا" بإقليم قره باغ

الحرب بين أرمينيا واذربيجان

يريفان - أ ش أ

نفت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الأحد، سيطرة القوات الأذربيجانية على مدينة "شوشا" الاستراتيجية في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أرتسرون أوفانيسيان - على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "المعارك في شوشا مستمرة، انتظروا وثقوا بقواتنا".

جاء ذلك تعقيبا على إعلان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سيطرة قوات بلاده على "شوشا"، ثاني أكبر مدينة في قره باغ.

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