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أمين عام الناتو: بايدن مساند قوي للناتو وللشراكة عبر الأطلسي

11:44 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
أمين عام الناتو: بايدن مساند قوي للناتو وللشراكة عبر الأطلسي

جو بايدن

بروكسل - أ ش أ

هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (لناتو) يانس ستولتنبرج، الرئيس المنتخب جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار الأمين العام للناتو - في بيان أصدره بهذه المناسبة - إلى أنه يعرف جيداً بايدن شخصياً، ويعرف أنه "داعم قوي للحلف وللشراكة عبر الأطلسي" ، وعبر ستولتنبرج عن تطلعه للعمل مع الرئيس المنتخب وفريقه لتعزيز الروابط بين أمريكا الشمالية وأوروبا.

وجاء في البيان - الذي أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - : "إن وجود حلف ناتو قوي سيكون مفيداً لأمريكا الشمالية ولأوروبا، فهو يمثل مليار شخص ونصف القوة الاقتصادية وكذلك نصف القوة العسكرية للعالم، نحن بحاجة لهذه القوة الجماعية للتعامل مع العديد من التحديات".

ويأمل الحلف في أن تساهم الولايات المتحدة برئاسة بايدين في اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه روسيا، والصين، ومواجهة التحول في ميزان القوى العالمي، بالإضافة إلى التصدي للإرهاب الدولي والتهديدات الاليكترونية والصاروخية.

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جو بايدن يانس ستولتنبرج حلف شمال الأطلنطي الناتو

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