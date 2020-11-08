رئيس وزراء ماليزيا يهنيء بايدن بالفوز

كوالالمبور - أ ش أ

هنأ رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين ، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية إن رئيس الوزراء قال - في برقية التهنئة التي أرسلها لبايدن - " إن ماليزيا تتابع عن كثب تطورات هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية" مضيفا " أن الأمريكيين قد اختاروه بشكل حاسم لقيادة البلاد، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية".

وأعرب ياسين عن تطلع بلاده بصفتها ضمن الدول ذات الاقتصادات الناشئة، إلى تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس المنتخب جو بايدن.

على صعيد متصل، هنأ وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ، في تغريدة على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، وأعرب عن استعداد بلاده لمواصلة العمل مع إدارة بايدن لتعزيز العلاقات الثنائية .. مؤكدا أن علاقة الصداقة بين إيطاليا والولايات المتحدة لها جذور عميقة وتاريخية.