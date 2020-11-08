رئيسا كوستاريكا والأرجنتين يهنئان بايدن على فوزه في الانتخابات الأمريكية

سان خوسيه - أ ش أ

هنأ رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الأمريكية 2020، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال ألفارادو - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - "نحتفل بالإقبال الكبير على التصويت والصداقة التي توحد بلدينا".

وكانت النتائج للانتخابات الرئاسية الأمريكية قد أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولايتي "بنسلفانيا" و"نيفادا" ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 279 مقعدا في مقابل 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمي بـ "المجمع الانتخابي".

ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز ب 270 أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.

ومن جهته هنأ رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز اليوم الأحد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس على فوزهما بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال فرنانديز "أهنىء الشعب الأمريكي على نسبة المشاركة القياسية في الانتخابات ما يعد تعبيرا واضحا عن الإرادة الشعبية"، وذلك في تغريدة على موقع "تويتر" نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وأظهرت نتائج الانتخابات حصول بايدن على الرئاسة بعد فوزه بولايتي "بنسلفانيا" و"نيفادا" ليصل بذلك عدد أصوات المجمع الانتخابي التي حصل عليها إلى 279 مقابل 213 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا، ولكي يصبح المرشح فائزا عليه أن يفوز بـ270 صوتا أو أكثر.