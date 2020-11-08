سي إن إن: كوشنر دعا ترامب للاعتراف بنتيجة الانتخابات الأمريكية

نيويورك- (د ب أ):

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأحد، عن مصدرين اثنين، إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومستشاره، تواصل مع الأخير ودعاه للاعتراف بنتيجة الانتخابات.

ووفق المصدر الذين وصفتهما السي إن إن بالمُطلعين، فإن كوشنر "توجه إلى ترامب بالدعوة للاعتراف بنتائج الانتخابات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا بعدما أكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن جو بايدن هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ورغم هذا، قال ترامب في بيان إن السباق الانتخابي "بعيد عن النهاية".

وأضاف: "لن أرتاح حتى يحظى الشعب الأمريكي بفرز الأصوات الصادق الذي يستحقونه والذي تطلبه الديمقراطية".

ووفقا لكايت بيدنجفيلد، نائب حملة بايدن الانتخابية، لم يكن هناك أي تواصل بين بايدن وترامب أو أي ممثلين عن الجانبين مع بعضهما البعض منذ الإعلان عن بايدن كرئيس أمريكي منتخب.