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الرئيس الفلبيني يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

07:50 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
الرئيس الفلبيني يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

رودريجو دوتيرتي

مانيلا - (د ب أ):
هنأ الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال دوتيرتي "تتمتع الفلبين والولايات المتحدة بعلاقات ثنائية طويلة الأمد ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن".

وأضاف "نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب بايدن القائمة على الاحترام المتبادل، والمنفعة المتبادلة والالتزام المشترك بالديمقراطية والحرية وسيادة القانون".

رودريجو دوتيرتي الفلبين انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن كمالا هاريس

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