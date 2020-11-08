الرئيس الفلبيني يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

مانيلا - (د ب أ):

هنأ الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال دوتيرتي "تتمتع الفلبين والولايات المتحدة بعلاقات ثنائية طويلة الأمد ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن".

وأضاف "نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب بايدن القائمة على الاحترام المتبادل، والمنفعة المتبادلة والالتزام المشترك بالديمقراطية والحرية وسيادة القانون".