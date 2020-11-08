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رئيس الوزراء الياباني يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

07:48 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
رئيس الوزراء الياباني يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

يوشيهيد سوجا

طوكيو - (د ب أ):
هنأ رئيس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة ونائبته كامالا هاريس بالفوز في الانتخابات الرئاسية .
وجاء في تغريدة له عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "تهانينا الحارة لجو بايدن وكامالا هاريس. أتطلع إلى العمل معكم لزيادة تعزيز التحالف الياباني الأمريكي وضمان السلام والحرية والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها".

يوشيهيد سوجا اليابان جو بايدن انتخابات الرئاسة الأمريكية

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