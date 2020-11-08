أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الرئيس المكسيكي لن يهنىء بايدن حتى يتم حل "الطعون القانونية"

06:53 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
الرئيس المكسيكي لن يهنىء بايدن حتى يتم حل "الطعون القانونية"

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم السبت إنه لن يهنئ جو بايدن، الفائز المتوقع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على فوزه حتى يتم حل جميع الطعون القانونية.

وبدأ قادة العالم في تقديم التهاني لبايدن ونائبته كامالا هاريس بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الأمريكية بما في ذلك جميع شبكات البث الأمريكية الرئيسية الثلاث ووكالة أنباء أسوشيتد برس الفائزين في انتخابات يوم الثلاثاء.

لكن لوبيز أوبرادور قال خلال مؤتمر صحفي إنه سيمتنع عن اتباع نفس النهج حتى "يتم حل جميع القضايا القانونية [المتعلقة بالانتخابات]. لا نريد أن نكون طائشين".

وأضاف الرئيس المكسيكي أن بلاده تتمتع بعلاقة جيدة مع كل من بايدن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حيث أشاد بالزعيم الحالي لكونه "يحترمنا للغاية".

ولم يُظهر ترامب أي علامات على استعداده للإقرار بالهزيمة في الانتخابات، وقدم مزاعم متكررة لا أساس لها من الصحة بحدوث مخالفات كبيرة في التصويت، وقد رفضت المحاكم ومسؤولو الانتخابات بعضها بالفعل.

وتعهد الرئيس الجمهوري بمواصلة المعارك القانونية وإطلاق معارك إخبارية يوم الاثنين. ولكن من المشكوك فيه أن تتكلل جهوده بالنجاح ويتمكن من قلب الإجماع المتزايد حول نتيجة الانتخابات.

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المكسيك جو بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الخبر التالى:

رئيس الوزراء الياباني يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"أمريكا الموحدة ومكافحة كورونا ورسالة لأنصار ترامب".. ماذا قال جو بايدن في خطاب النصر؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا