أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

"أمريكا الموحدة ومكافحة كورونا ورسالة لأنصار ترامب".. ماذا قال جو بايدن في خطاب النصر؟

05:08 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
"أمريكا الموحدة ومكافحة كورونا ورسالة لأنصار ترامب".. ماذا قال جو بايدن في خطاب النصر؟

جو بايدن في خطابه بعد الفوز برئاسة الولايات المتحد

كتب - محمود علي:
قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب إن عمله يبدأ بـ "السيطرة على انتشار كوفيد - 19"، متابعًا: "لن أدخر جهدًا من أجل احتواء هذ الجائحة".
وأكد أنه سيعين -غدًا الإثنين- مجموعة من العلماء للعمل كمستشارين انتقاليين لتنفيذ خطته الخاصة بفيروس كورونا بمجرد توليه منصبه.
وأضاف الرئيس الأمريكي الـ 46 أن الشعب قال كلمته وأن الأمريكيين قدموا له نصرًا "واضحا" وإنه سيعمل على استعادة "روح أمريكا".
وقال أمام حشد من المؤيدين الصاخبين: "لقد سعيت إلى هذا المنصب لاستعادة روح أمريكا، وإعادة بناء العمود الفقري لهذه الأمة، الطبقة الوسطى، ولجعل أمريكا تحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم مرة أخرى.. والآن أصبح العمل على صنع هذه الرؤية حقيقيًّا".
وأشاد بايدن بالناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي الذين عززوا حملته. وأضاف: "لقد كنتم دائمًا في ظهري وسأكون معكم".
وقال إن الشعب قال كلمته وقدم نصرًا مقنعًا: "كسبنا معظم الأصوات في تاريخ البلاد.. 74 مليون صوتًا"، مضيفًا أن نسب التصويت فاجأته، مؤكدًا أنه يتعهد بأن يكون رئيسًا يسعى لتوحيد البلاد "لن ترون ولايات زرقاء وحمراء.. سوف ترون ولايات متحدة حقيقية".
وتعهد بأن يكون رئيسًا لكل الشعب الأمريكي، لا يفرق وإنما يوحد ويُعيد روح أمريكا.
وقال بايدن - في الخطاب الذي ألقاه أمام حشد من أنصاره بولاية ديلاوير بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية - ونقلته شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، "إنه لشرف حياتي أن العديد من الأمريكيين صوتوا لصالحي، لقد قال الشعب كلمته، وجلب لنا النصر"، داعيًّا إلى توحيد الصف وتنحية الخلافات جانبًا، وعدم النظر للمنافسين كأعداء، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للبناء والتعافى.
وقال بايدن - في خطاب الفوز - "لكل من صوتوا للرئيس دونالد ترامب، أفهم خيبة أملكم الليلة، فقد خسرت في السابق مرتين، لكن الآن دعونا نعطي بعضنا البعض فرصة".
ودعا بايدن إلى وضع حد لرفض الديمقراطيين والجمهوريين التعاون مع بعضهم البعض، قائلا "أعتقد أن هذا جزء من التفويض الممنوح لنا من الشعب الأمريكي، إنهم يريدون منا التعاون من أجل مصلحتهم".​

جو بايدن أنصار ترامب مكافحة كورونا كوفيد - 19 أمريكا الموحدة خطاب النصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول إجراء من جو بايدن بشأن خطة التعامل مع كورونا في الولايات المتحدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا