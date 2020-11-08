أول إجراء من جو بايدن بشأن خطة التعامل مع كورونا في الولايات المتحدة
كتب - محمود علي:
قال جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، إنه سوف يقوم بتعيين مجموعة من المختصين من أجل العمل على طرح خطة جديدة للقضاء على كورونا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد، أن الخطة سوف تحمل في طياتها الرأفة "بالناس".
وأكد أن القضاء على أزمة كورونا هي أولى الخطوات لدعم الاقتصاد الأمريكي.
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