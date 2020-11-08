كامالا هاريس: "نحن الشعوب لدينا السلطة لبناء مستقبل أفضل"

كتب - محمود علي:

قالت كاملا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي الجديد، إنه يجب عدم النظر إلى الديمقراطية بأنها تحصيل حاصل.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد: "نحن الشعوب لدينا السلطة لبناء مستقبل أفضل".

وتابعت: "شكراً جزيلا لكل العاملين في الحملة الانتخابية لأنكم جعلتم الانتصار ممكناً، وحشدتم الناس أكثر من أي انتخابات مضت"، مضيفة: "لقد حميتم الديمقراطية".

ووجهت الشكر إلى الشعب الأمريكي "شكرا لأنكم شاركتم في الانتخابات بهذا الإقبال التاريخي".​