أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

كامالا هاريس: "نحن الشعوب لدينا السلطة لبناء مستقبل أفضل"

03:41 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
كامالا هاريس: "نحن الشعوب لدينا السلطة لبناء مستقبل أفضل"

كاملا هاريس

كتب - محمود علي:
قالت كاملا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي الجديد، إنه يجب عدم النظر إلى الديمقراطية بأنها تحصيل حاصل.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد: "نحن الشعوب لدينا السلطة لبناء مستقبل أفضل".
وتابعت: "شكراً جزيلا لكل العاملين في الحملة الانتخابية لأنكم جعلتم الانتصار ممكناً، وحشدتم الناس أكثر من أي انتخابات مضت"، مضيفة: "لقد حميتم الديمقراطية".
ووجهت الشكر إلى الشعب الأمريكي "شكرا لأنكم شاركتم في الانتخابات بهذا الإقبال التاريخي".​

كاملا هاريس الديمقراطية جو بايدن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا