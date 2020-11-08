كامالا هاريس: "نحن الشعوب لدينا السلطة لبناء مستقبل أفضل"
كتب - محمود علي:
قالت كاملا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي الجديد، إنه يجب عدم النظر إلى الديمقراطية بأنها تحصيل حاصل.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد: "نحن الشعوب لدينا السلطة لبناء مستقبل أفضل".
وتابعت: "شكراً جزيلا لكل العاملين في الحملة الانتخابية لأنكم جعلتم الانتصار ممكناً، وحشدتم الناس أكثر من أي انتخابات مضت"، مضيفة: "لقد حميتم الديمقراطية".
ووجهت الشكر إلى الشعب الأمريكي "شكرا لأنكم شاركتم في الانتخابات بهذا الإقبال التاريخي".
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