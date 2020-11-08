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حصيلة كورونا في العالم تقترب من 49.5 مليون إصابة و1.25 مليون وفاة

12:14 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
حصيلة كورونا في العالم تقترب من 49.5 مليون إصابة و1.25 مليون وفاة

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم، إلى 49 مليونا و468 ألفا و112 إصابة حتى مساء اليوم السبت، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأسفر مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا عن وفاة مليون و245 ألفا و230 شخصا بشكل إجمالي على مستوى العالم.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات ثم الهند والبرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدة.

فيروس كورونا واشنطن جامعة جونز هوبكنز أمريكا

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