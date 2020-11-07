نقل رئيس النمسا إلى المستشفى بعد سقوطه وإصابته بجروح

فيينا - (د ب أ)

أصيب رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، بجروح في منطقة الحوض إثر سقوطه أرضًا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال فريقه الرئاسي مساء اليوم السبت عبر تويتر: "ليس من الضروري إجراء عملية للرئيس".

وأضاف الفريق إن فان دير بيلين 76 عامًا، أصيب اليوم السبت بجروح مؤلمة في منطقة الحوض خلال تواجده في مقره الثاني بمدينة مورتسشتيج بولاية شتايرمارك.

وذكر الفريق أنه لذلك سيبقى الرئيس في المستشفى لعلاج الآلام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر بيان لديوان الرئاسة النمساوية إن بيلين سيمكث في المستشفى لهذا السبب، وهو في حالة معنوية جيدة.

وأرسل المستشار النمساوي زباستيان كورتس إلى الرئيس أطيب التمنيات بالشفاء عبر موقع تويتر.