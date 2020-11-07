"سي إن إن": ترامب لا يخطط لدعوة بايدن للبيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المرشح الجمهوري الخاسر، دونالد ترامب، لا يخطط لدعوة الرئيس المنتخب جو بايدن للبيت الأبيض خلال الأيام المقبلة من أجل عقد اجتماع في المكتب البيضاوي كما جرت العادة.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مصدر مطلع لم تكشف النقاب عن هويته القولز إن الإدارة الحالية لم تصدرتعليمات واضحة حول كيفية المضي قدمًا في العملية الانتقالية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت .