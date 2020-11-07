أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

قادة الاتحاد الأوروبي يهنئون بايدن ويبدون استعدادهم لتكثيف التعاون

10:12 م السبت 07 نوفمبر 2020
قادة الاتحاد الأوروبي يهنئون بايدن ويبدون استعدادهم لتكثيف التعاون

أورسولا فون دير لاين

بروكسل - (د ب أ)

قدم رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، تهانيهم اليوم السبت، إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان: "أهنئ السيد جو بايدن بحرارة على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأتطلع إلى لقائه في أقرب فرصة ممكنة"، مضيفة أن المفوضية مستعدة لتكثيف التعاون مع الإدارة الجديدة.

كما هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم بايدن ونائبته كامالا هاريس.

في غضون ذلك، اعتبر جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فوز بايدن بأنه "يوم عظيم للولايات المتحدة وأوروبا".

وقال على تويتر "نتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة لإعادة بناء شراكتنا".

وردد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي نفس المشاعر ، داعيا إلى "إعادة إطلاق العلاقات عبر الأطلسي القادرة على مواجهة التحديات العديدة التي تواجهنا هذه الأوقات".

أورسولا فون دير لاين البرلمان الأوروبي الانتخابات الأمريكية جو بايدن جوزيب بوريل ديفيد ساسولي

الخبر التالى:

"سي إن إن": ترامب لا يخطط لدعوة بايدن للبيت الأبيض

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108530

    عدد المصابين

  • 100006

    عدد المتعافين

  • 6329

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 48997159

    عدد المصابين

  • 34955661

    عدد المتعافين

  • 1238746

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ترامب يقطع إجازته ويعود إلى البيت الأبيض

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا