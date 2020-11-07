قادة الاتحاد الأوروبي يهنئون بايدن ويبدون استعدادهم لتكثيف التعاون
بروكسل - (د ب أ)
قدم رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، تهانيهم اليوم السبت، إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان: "أهنئ السيد جو بايدن بحرارة على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأتطلع إلى لقائه في أقرب فرصة ممكنة"، مضيفة أن المفوضية مستعدة لتكثيف التعاون مع الإدارة الجديدة.
كما هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم بايدن ونائبته كامالا هاريس.
في غضون ذلك، اعتبر جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فوز بايدن بأنه "يوم عظيم للولايات المتحدة وأوروبا".
وقال على تويتر "نتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة لإعادة بناء شراكتنا".
وردد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي نفس المشاعر ، داعيا إلى "إعادة إطلاق العلاقات عبر الأطلسي القادرة على مواجهة التحديات العديدة التي تواجهنا هذه الأوقات".
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