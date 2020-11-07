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حماس تدعو بايدن إلى تصحيح تاريخي لمسار السياسات الأمريكية تجاه الفلسطينيين

10:09 م السبت 07 نوفمبر 2020
حماس تدعو بايدن إلى تصحيح تاريخي لمسار السياسات الأمريكية تجاه الفلسطينيين

إسماعيل هنية

غزة - (د ب أ)

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم السبت، الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن إلى "تصحيح تاريخي لمسار السياسات الأمريكية الظالمة" للشعب الفلسطيني.

واعتبر هنية في بيان صحفي تعقيبا على انتخاب بايدن رئيسا للولايات المتحدة، أن السياسات الأمريكية جعلت من واشنطن "شريكاً في الظلم والعدوان، وأضرت بحالة الاستقرار في المنطقة والعالم، وحالت دون القدرة الأمريكية أن تكون طرفًا مركزيًا في حل النزاعات".

وطالب هنية "الإدارة المنتخبة بالتراجع عن ما يسمى صفقة القرن وإلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها بشكل يخالف كل المواقف والقرارات الدولية".

كما دعا هنية إلى "إنهاء كل القرارات المتعلقة بمحاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين خاصة تقليص الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في محاولة إنهائها".

وحث هنية الإدارة الأمريكية على "احترام إرادة الشعب الفلسطيني وخياراته الديمقراطية ومساره الكفاحي، وكذلك التوقف عن ممارسة الضغوط على دول وشعوب المنطقة من أجل فرض التطبيع مع الاحتلال".

حركة حماس اسماعيل هنية جو بايدن فلسطين

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