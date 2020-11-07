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‏"سي إن إن": بايدن سيعلن عن فريق إدارة أزمة كورونا الاثنين

10:07 م السبت 07 نوفمبر 2020
‏"سي إن إن": بايدن سيعلن عن فريق إدارة أزمة كورونا الاثنين

جو بايدن

وكالات

قال مصدران مطلعان لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن جو بايدن الفائز في الانتخابات الرئاسيو الأمريكية، سوف يعلن عن فريق عمله الخاص بأزمة جائحة كورونا يوم الاثنين المقبل.

ونقلت الشبكة الأمريكيو عن المصدران قولهم، إن الفريق المحتمل ربما يضم الجراح فيميك مورثي، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء ديفيد كيسلر والدكتورة مارسيلا نونيز سميث من جامعة ييل.

وذكرت المصادر أنه مستبعد ان يعلن بايدن عن كامل إدارته خلال الفترة المقبلة، وربما يستغرق الأمر أسابيعًا.

جو بايدن الانتخابات الأمريكية جامعة ييل

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