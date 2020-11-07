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تونس: 12 وفاة و1625 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

09:35 م السبت 07 نوفمبر 2020
تونس: 12 وفاة و1625 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تونس

تونس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1794 حالة.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد أنه تم تسجيل 1625 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 69 ألفًا و543 مصابًا.

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Asha
تونس وزارة الصحة التونسية فيروس كورونا

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