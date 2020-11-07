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بايدن يفوز في ولاية نيفادا ويؤكد حسمه لسباق الرئاسة

07:42 م السبت 07 نوفمبر 2020
بايدن يفوز في ولاية نيفادا ويؤكد حسمه لسباق الرئاسة

جو بايدن

وكالات:

فاز جو بايدن، الفائز بالانتخابات الأمريكية وفق ما أعلنته صحف أمريكية، في ولاية نيفادا، ليؤكد حسمه لسباق الرئاسة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

ويحصل الفائز في ولاية نيفادا الأمريكية على 6 أصوات في المجمع الانتخابي، لتصبح عدد الأصوات التي حصل عليها بايدن 279 صوتا، مقابل 213 لترامب، مع العلم أن الفائز في الانتخابات يحتاج إلى 270 صوتا فقط.

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب بايدن، عن امتنانه للشعب الأمريكي لاختيارهم له.

وقال بايدن في تغريدة، نقلتها فضائية العربية، اليوم السبت "تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة".

وأضاف "سنضع الكراهية خلفنا ونعمل معا للأمة".

قبل أن يصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منافسه الديمقراطي، جو بايدن، "يتعجل إعلان فوزه زيفا" دون دليل.

‏وأضاف ترامب، في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن هذه الانتخابات أبعد ما تكون عن الحسم.

نيفادا الانتخابات الأمريكية جو بايدن

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