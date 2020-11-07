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رئيسة النواب الأمريكي تشيد بفوز بايدن بالرئاسة: فجر جديد في أمريكا

07:23 م السبت 07 نوفمبر 2020
رئيسة النواب الأمريكي تشيد بفوز بايدن بالرئاسة: فجر جديد في أمريكا

نانسي بيلوسي

وكالات:

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، عن سعادتها بإعلان صحف أمريكية، فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

وقالت بيلوسي في بيان، اليوم السبت "انتخاب بايدن فجر يوم جديد للأمل في أمريكا".

وكان بايدن، أعرب عن امتنانه للشعب الأمريكي لاختيارهم له.

وقال بايدن في تغريدة، نقلتها فضائية العربية، اليوم السبت "تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة".

وأضاف "سنضع الكراهية خلفنا ونعمل معا للأمة".

‎أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت "سي إن إن" إن بايدن حسم ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك ٢٧٣ صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

ومع 20 صوتًا انتخابيًا في ولاية بنسلفانيا ، يمتلك بايدن الآن إجمالي 273 صوتًا انتخابيًا.

قبل أن يصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منافسه الديمقراطي، جو بايدن، "يتعجل إعلان فوزه زيفا" دون دليل.

‏وأضاف ترامب، في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن هذه الانتخابات أبعد ما تكون عن الحسم.

نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي جو بايدن الانتخابات الأمريكية

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