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النمسا تعرب عن قلقها من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا

06:06 م السبت 07 نوفمبر 2020
النمسا تعرب عن قلقها من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا

وزارة الخارجية النمساوية

فيينا - (أ ش أ):

أعربت النمسا، اليوم السبت، عن قلقها من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية في بيان اليوم أن النمسا تحث جميع الأطراف على وقف التصعيد على الفور والدخول في حوار لتسوية النزاع سلميا.

وشدد البيان على أن الاستقرار في إثيوبيا ضروري لاستقرار منطقة القرن الإفريقي بأكملها.

يذكر أن الأوضاع تتجه إلى التصاعد في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، بعدما اتهم رئيس الوزراء أبي أحمد "جبهة تحرير شعب تيجراي" بمهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية.

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