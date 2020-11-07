ترامب يشير إلى وجود مخالفات محتملة في التصويت بانتخابات الرئاسة

واشنطن - (أ ش أ):

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الإشارة إلى وجود مخالفات مُحتملة في التصويت، خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية الجارية، والتي قد تتسبب في تغيير النتائج بعدة ولايات، حسب اعتقاده.

وقال ترامب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "هناك أشياء سيئة حدثت خلال الساعات الماضية، حيث تم حظر الشفافية القانونية بشكل خبيث وفظ".

وتابع قائلا إن "الجرارات قامت بسد الأبواب وتم تغطية النوافذ بالورق المقوى السميك بحيث لا يرى المراقبون ما يحدث داخل غرف الفرز، لقد حدثت تغييرات كبرى قد تغير من النتائج بعدة ولايات من ضمنها بنسلفانيا".

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "بحسب الجميع أننا فزنا في بنسلفانيا بسهولة ليلة الانتخابات، ولكن التصدر الكبير اختفى دون أن يسمح لأحد بالمراقبة لفترات طويلة، وتم تلقي عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني في الثامنة مساء الثلاثاء، يوم الانتخابات، وهو ما غيّر بسهولة من النتائج في بنسلفانيا وغيرها من الولايات الهامة".