الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يؤكدان على استمرار الخلاف بشأن القضايا الرئيسية لـ "بريكست"

بروكسل - (د ب أ)

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن خلافات كبيرة حول القضايا الرئيسية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مازالت قائمة .

وقالت فون دير لاين: "تم إحراز بعض التقدم، لكن لا تزال هناك اختلافات كبيرة خاصة على صعيد تكافؤ الفرص ومصايد الأسماك".

وأضافت: "ستواصل فرقنا العمل بجد الأسبوع المقبل، سنظل على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة".

وأدت الخلافات حول قضايا تكافؤ الفرص ومصايد الأسماك على مدى الأشهر الماضية إلى خلافات بين الجانبين ، ولا توجد حاليا مؤشرات على أنه سيتم العثور على حل.

وكان جونسون قد أعرب عن أمله خلال مقابلة مع "سكاي نيوز" أمس الجمعة، في التوص لاتفاق في غضون ما يتراوح بين سبعة إلى عشرة أيام.

لكن بعد الاتصال الهاتفي، ردد متحدث باسم الحكومة البريطانية تقييم فون دير لاين وأقر بأن الخلافات الصارخة لا تزال قائمة.

وستخرج بريطانيا من السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، وبعد ذلك سيتم تطبيق قواعد التجارة الدولية. وقد يعني هذا فرض رسوم جمركية باهظة.

ومن المقرر أن يواصل الجانبان المفاوضات يوم الاثنين في لندن.