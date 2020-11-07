كاردينال النمسا يشيد بثلاثة مسلمين لدورهم البطولي في هجوم فيينا
فيينا - (أ ش أ):
أشاد رئيس الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا الكاردينال كريستوف شونبرن، بثلاثة شبان من مسلمي النمسا كان لهم دور إنساني وبطولي في الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا يوم الاثنين الماضي.
وقال الكاردينال في تصريحات اليوم السبت "إن الشاب الفلسطيني أسامة أبو الحسن ومعه اثنين من الأتراك اعتنوا بأحد الضباط من مصابي الهجوم، الذي كان يعاني من جروح خطيرة حتى وصول رجال الإسعاف ونقله إلى المستشفى".
وأضاف الكاردينال "بلدنا يعاني من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن فيروس الكراهية لن يجد له مكانا بيننا" .
وذكر الكاردينال أنه منذ وقوع الهجوم وجد تعاطفا واسعا من كل الطوائف في المجتمع، كما لمس رغبة من الجميع في المساعدة لتجاوز الأزمة، متوجها بتحية تقدير وامتنان إلى رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً للمجتمع.
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