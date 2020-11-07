بوتين وماكرون يعربان عن قلقهما من إقحام مرتزقة سوريين في أزمة قره باغ
وكالات:
أعرب الرئيسان الروسي والفرنسي، فلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون عن قلقهما من إقحام "متطرفين من سوريا" في النزاع الدائر بمنطقة ناغورني قرع باغ، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
أكدت أرمينيا السبت وقوع "معارك شرسة" مع القوات الأذربيجانية ليلا قرب بلدة شوشة الاستراتيجية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.
وبعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة حول الإقليم الجبلي، تقترب القوات الأذربيجانية على ما يبدو من شوشة التي تبعد 15 كلم عن ستيباناكرت، كبرى مدن قره باغ.
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