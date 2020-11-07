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اكتشاف جديد بالفلبين.. غناء الكاريوكي ينقل فيروس كورونا

04:13 م السبت 07 نوفمبر 2020
اكتشاف جديد بالفلبين.. غناء الكاريوكي ينقل فيروس كورونا

مانيلا - (د ب أ):

حثّ مسؤولو الصحة، اليوم السبت، الفلبينيين على الامتناع عن استخدام آلات الغناء الكاريوكي خارج منازلهم لأن الغناء قد ينشر فيروس كورونا.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير: "أظهرت دراسة أنه عندما يغني الشخص، يزداد عدد الفيروسات التي يمكن أن ينقلها".

وطالب فيرجير من يريد الغناء أن يقوم بذلك فقط مع أفراد من نفس المنزل لتقليل فرص انتشار الفيروس. وأضافت أنه يجب تجنب الغناء مع الضيوف، حتى الأقارب أو الأصدقاء، وفي التجمعات الكبيرة.

وآلات الكاريوكي هى وسيلة ترفيه مفضلة للفلبينيين، وغالبا ما يتم استخدامها في الحفلات. وحانات الكاريوكي، التي تم إغلاقها كجزء من إجراءات الإغلاق منذ مارس، تحظى بشعبية في الفلبين.

منذ يونيو الماضي، سمحت الحكومة لبعض المؤسسات باستئناف عملها، مثل مراكز التسوق أو المطاعم، على الرغم من أن معظم المؤسسات الترفيهية لا تزال مغلقة.

قال فيرجير إن وزارة الصحة رفضت السماح بإعادة فتح حانات الكاريوكي بسبب المخاطر العالية المحتملة من وراء ذلك.

وأوضح فيرجير أن توصية الوزارة استندت إلى دراسة نُشرت في سبتمبر تظهر أن الغناء فى الأماكن المغلقة أيضا يمكن أن ينشر الفيروس بسرعة عبر جزيئات بالغة الصغر تنتشر في الهواء.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية إن إجمالي عدد الإصابات بالفلبين بلغ 393961 إصابة، مع الإبلاغ عن 2157 حالة جديدة اليوم السبت. وأضافت أن عدد الوفيات من فيروس كوفيد -19 ارتفع 24 إلى 7485.

فيروس كورونا غناء الكاريوكي وزارة الصحة الفلبينية الفلبين كوفيد 19

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