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انتشار أمني مكثف بعد وصول عشرات المتظاهرين إلى ساحة الحرية

04:04 م السبت 07 نوفمبر 2020
انتشار أمني مكثف بعد وصول عشرات المتظاهرين إلى ساحة الحرية

احتجاجات العراق - أرشيفية

بغداد - أ ش أ

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بانتشار قوات الأمن بشكل مكثف بالقرب من ساحة الحرية وسط بغداد نتيجة وصول عشرات المتظاهرين إلى الساحة.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - إن "العشرات من المتظاهرين وصلوا إلى ساحة الحرية بالقرب من جسر الطابقية وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن هناك انتشارا أمنيا مكثفا فرضته القوات الأمنية بالقرب من المتظاهرين، مؤكدا أنه لا يوجد أي محاولات لقطع الطريق.. موضحا أن المتظاهرين خرجوا احتجاجا على بقاء القوات العسكرية الأمريكية هناك.

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