مسيرة في باكستان احتجاجا على دفاع فرنسا عن رسومات النبي محمد

إسلام أباد - (د ب أ):

احتشد عشرات الآلاف من الأشخاص في أكبر مدينة باكستانية، اليوم السبت، فيما تنامى الغضب في الدولة ذات الأغلبية المسلمة جراء دفاع فرنسا عن الحق في نشر الرسومات الكاريكاتورية للنبي محمد.

وسار النشطاء من حزب حركة لبيك باكستان اليميني المتطرف وسكان مدينة كراتشي الساحلية في الشوارع لدفع الحكومة الباكستانية على قطع الصلات مع فرنسا ومقاطعة المنتجات الفرنسية.

وداس المتظاهرون باقدامهم على صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحرقوا الأعلام الفرنسية ورددوا شعارات تعرب عن الاستعداد للشهادة في سبيل الانتقام مما يرون أنه فعل تجديفي.

وقال زبير كاسوري، وهو ناطق باسم الحزب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ): "نطالب الحكومة باتخاذ خطوات صوب مقاطعة فرنسا وطرد سفيرها من البلاد".

ويقول رئيس الوزراء عمران خان أيضا إن الأوروبيين أظهروا افتقارهم لفهم الحقيقة أن المسلمين لا يمكنهم تقبل الصور التي تجسد نبيهم.

وفي معرض إدانة قتل معلم مدرسة على يد شخص مسلم بالقرب من باريس الشهر الماضي، دافع ماكرون عن حق مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في نشر صور كاريكاتورية للنبي محمد وعن ثقافة الهجاء في فرنسا.