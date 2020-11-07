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الانتخابات الأمريكية: كم يحتاج ترامب لقلب النتيجة ضد بايدن؟ (تفاعلي)

01:17 م السبت 07 نوفمبر 2020
الانتخابات الأمريكية: كم يحتاج ترامب لقلب النتيجة ضد بايدن؟ (تفاعلي)

دونالد ترامب وجو بايدن

كتبت- رنا أسامة:

ما تزال نتائج الانتخابات الأمريكية مُعلّقة مع استمرار فرز الأصوات في عدد من الولايات الحاسمة، أبرزها أريزونا وبنسلفانيا ونيفادا، فيما يتقدّم المُرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب بـ(264 صوتًا مقابل 214 من أصوات المجمع الانتخابي) وفقًا لمؤشر وكالة "أسوشيتد برس".

ويحتاج بايدن- الذي يؤكد أنه سيفوز في السباق الانتخابي- إلى الفوز الصريح بولاية بنسلفانيا أو باثنتين من الولايات الثلاث: (جورجيا ونيفادا وأريزونا)، ليحقق 270 صوتًا في المجمع الانتخابي، ويُعلن رسميًا فوزه برئاسة الولايات المتحدة. أما ترامب- الذي يقول إن الانتخابات "سُرقت" منه دون دليل- فتبو فرصه أصعب مع حاجته للفوز بكلٍ من بنسلفانيا وجورجيا وكذلك هزيمة بايدن في نيفادا أو أريزونا.

ومن ثم ّ، فإن الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته بحاجة لـ56 صوتًا بالمجمع الانتخابي للوصول إلى العدد الذي يخوّله سيدًا للبيت الأبيض من جديد (270 صوتًا)، فيما يحتاج يحتاج نائب الرئيس الأسبق إلى 6 أصوات.

في التقرير التفاعلي التالي يستعرض "مصراوي" بالأرقام في 4 ولايات، ما يحتاجه ترامب ليقلب موازين النتيجة الأوليّة ضد منافسه الديمقراطي بايدن:

الانتخابات الأمريكية ترامب جو بايدن

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