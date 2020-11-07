اليوم.. رئيس مجلس النواب يُدلي بصوته في مدينة نصر

كتب- مصراوي:

يُدلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بصوته في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، اليوم السبت، بمقر دائرته الانتخابية بلجنة الجامعة العمالية، بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر- القاهرة.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا الشعب المصري بكل طوائفه وانتماءاته السياسية إلى المشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب؛ دعمًا للتجربة البرلمانية، قائلًا إن الانتخاب حق وواجب دستوري، يجب عدم التنازل عنه.

جاء ذلك بعدما انطلقت صباح اليوم المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020؛ حيث فتحت اللجان أبوابها، التي تجرى على مدار يومَي السبت والأحد 7 و8 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة، هي: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، وسط استعدادات مكثفة تنظيمية ووقائية.

وفي نظام القائمة للمرحلة الثانية تجرى الانتخابات في الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا في الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدًا.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل يومي 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه 14 نوفمبر 2020، بـ13 محافظة، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وفي الـ13 محافظة، يصوت الناخبون في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيًّا واحتياطيًّا"؛ لاختيار 142 نائبًا من بين 284 مرشحًا أساسيًّا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".

في النظام الفردي يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، و11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتَين بدمياط، ونائبَين من دائرة واحدة بالسويس، ونائبَين من دائرتَين ببورسعيد، ونائبَين من دائرتَين بشمال سيناء، ونائبَين من دائرتَين بجنوب سيناء.

وفي نظام القوائم، يختار الناخبون 142 نائبًا من أصل 284 مرشحًا بقائمتَي "الوطنية من أجل مصر" و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ".

• 42 مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردي" بإجمالي 568 نائبًا منتخبًا؛ بينهم 142 امرأة وفقًا لنسبة الـ25% المخصصة لها، بينما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وَفق نسبة الـ5% المقررة له قانونًا، ليصبح إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوًا.