إغلاق كورونا الثاني بفرنسا يتسبب في تراجع حاد بمبيعات السيارات
باريس - (د ب أ):
أشارت منصة "بي اف ايه" لشركات صناعة السيارات في فرنسا إلى تراجع الطلب بنسبة 70 % تقريبا خلال أسبوع مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد تقييد الحكومة لحركة السيارات للمرة الثانية هذا العام في محاولة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة.
ودعا "بي اف ايه" الحكومة إلى السماح للتجار بإعادة فتح معارضهم.
وأرسل "بي اف ايه" التصريحات في بيان عبر البريد الالكتروني عقب اجتماع وزارة الاقتصاد أمس الجمعة.
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