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وسائل إعلام أمريكية: ترامب غاضب ويشاهد التلفزيون كثيرا

11:51 ص السبت 07 نوفمبر 2020
وسائل إعلام أمريكية: ترامب غاضب ويشاهد التلفزيون كثيرا

ترامب

واشنطن- (بي بي سي):

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن من وصفتهم بالمصادر المقربة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القول إن الأخير يشعر بـ"الغضب وخيبة الأمل حيال عدم حصوله على دعم الكثير من حلفائه".

ويأتي هذا في الوقت الذي يتقدم جو بايدن على ترامب في عدد من الولايات الحاسمة.

وقالت المصادر لشبكة "سي بي إس" الأمريكية إن ترامب يشاهد التلفزيون كثيرا ويقضي وقته ما بين المكتب البيضاوي ومقر إقامته في البيت الأبيض.

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