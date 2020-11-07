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بالفيديو- أنصار بايدن يرقصون على أنغام أغنية ترددت كثيرا بحملة ترامب

11:40 ص السبت 07 نوفمبر 2020
بالفيديو- أنصار بايدن يرقصون على أنغام أغنية ترددت كثيرا بحملة ترامب

جو بايدن

واشنطن- (بي بي سي):

قامت مجموعة من أنصار المرشح الديمقراطي الأمريكي، جو بايدن، في مدينة فيلاديلفيا بولاية بنسلفانيا بالرقص على أنغام أغنية "واي إم سي إيه" التي تعود لحقبة السبعينيات والتي تستخدم بكثرة في التجمعات الانتخابية لترامب.

وتظهر البيانات الأولية انتزاع بايدن الصدارة من ترامب في الولاية التي قد تلعب دوار حاسما في السباق الرئاسي الذي يتقدم فيه المرشح الديمقراطي.

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جو بايدن دونالد ترامب الولايات المتحدة

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