بالفيديو- أنصار بايدن يرقصون على أنغام أغنية ترددت كثيرا بحملة ترامب

واشنطن- (بي بي سي):

قامت مجموعة من أنصار المرشح الديمقراطي الأمريكي، جو بايدن، في مدينة فيلاديلفيا بولاية بنسلفانيا بالرقص على أنغام أغنية "واي إم سي إيه" التي تعود لحقبة السبعينيات والتي تستخدم بكثرة في التجمعات الانتخابية لترامب.

وتظهر البيانات الأولية انتزاع بايدن الصدارة من ترامب في الولاية التي قد تلعب دوار حاسما في السباق الرئاسي الذي يتقدم فيه المرشح الديمقراطي.

🤣LOL.... the joyous people of #Philadelphia are now dancing to the Trump 2020 campaign theme song, #YMCA.#PennsylvaniaForBiden #PresidentElect #ThankYouPennsylvania



pic.twitter.com/dqOMJMPpIC