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أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي لوقف نزيف الليرة

06:10 ص السبت 07 نوفمبر 2020
أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي لوقف نزيف الليرة

رجب طيب أردوغان

انقرة- (أ ش أ):
ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال محافظ البنك المركزي مراد أويصال.

وأضافت القناة أن الرئيس التركي أمر بتعيين وزير المالية السابق ناجي أغبال، خلفا لأويصال، وفقا لمرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، السبت.

وأتت التغييرات في السلطات المالية التركية في محاولة لوقف نزيف الليرة مقابل الدولار، وانخفاضها إلى مستويات غير مسبوقة.

وكانت الليرة قد تراجعت إلى مستوى قياسي، حيث بلغ سعر صرفها 8.5793 مقابل الدولار، الجمعة.

وانخفضت الليرة بأكثر من 30 بالمئة هذا العام لتكون العملة الأسوأ من ناحية الأداء في الأسواق الناشئة، وفقا لوكالة (بلومبيرج).​

هذا المحتوى من

Asha
رجب طيب أردوغان البنك المركزي التركي مراد أويصال ناجي أغبال

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