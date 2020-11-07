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ولاية نيفادا: 124 ألفا و500 صوت لم يتم فرزها حتى الآن

06:08 ص السبت 07 نوفمبر 2020
ولاية نيفادا: 124 ألفا و500 صوت لم يتم فرزها حتى الآن

أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):
قال مكتب وزير خارجية ولاية (نيفادا) الأمريكية، اليوم السبت، إنه لم يتم بعد فرز 124 ألفا و500 صوت بالولاية من بينهم 58 ألف صوت بريدي، وذلك خلال استمرار عمليات فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، أن 90% من هذه الأصوات سيتم فرزها في مقاطعة (كلارك).

يذكر أن ولاية نيفادا، التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، لديها 6 أصوات بالمجمع الانتخابي، ويطمح كل من الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي حصل على 213 صوتا بالمجمع الانتخابي وبايدن الحاصل على 253 صوتا للفوز بأصوات الولاية للوصول إلى 270 صوتا المطلوبين لدخول البيت الأبيض.

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نيفادا الانتخابات الرئاسية الأمريكية عمليات فرز الأصوت

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