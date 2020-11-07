"تويتر" يضع علامة تحذير على تغريدات ديمقراطيين زعمت فوز بايدن بالانتخابات
واشنطن- (أ ش أ):
وضع موقع التدوينات القصيرة (تويتر) علامة تحذير على عدد من تغريدات الديمقراطيين زعمت فوز المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "جو بايدن" بالسباق الرئاسي ٢٠٢٠.
وقال مصدر مطلع على إجراءات (تويتر) - في تصريح لقناة (فوكس نيوز) الأمريكية، اليوم السبت- إن الموقع اتخذ إجراءات ضد عدد من الديمقراطيين والسياسيين والنقاد الذين نشروا تغريدات بمعلومات خاطئة حول الانتخابات وادعاءات سابقة لأوانها بالفوز.
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