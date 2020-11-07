أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

تونس: تسجيل 428 إصابة و4 وفيات بفيروس "كورونا" في مؤسسات التعليم العالي

02:17 ص السبت 07 نوفمبر 2020
تونس: تسجيل 428 إصابة و4 وفيات بفيروس "كورونا" في مؤسسات التعليم العالي

أرشيفية

تونس- (أ ش أ):
قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، الفة بن عودة، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، المسجلة في مؤسسات التعليم العالي، بلغ 428 إصابة تتوزع بين 245 حالة في صفوف الطلبة، و91 معلمًا، و92 إصابة في صفوف الإداريين والعمال.

وأضافت بن عودة- خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، عقدت مساء اليوم الجمعة، حول تداعيات الوضع الوبائي في تونس- أن قطاع التعليم العالي سجل 4 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، مشددة على أن الوزارة حريصة على التزام بالمتابعة اليومية للوضع الصحي بكافة المؤسسات، في ظل سرعة انتشار وباء "كورونا"، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت في آخر إحصائية حول الوضع الوبائي في البلاد، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 1577 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 66 ألفًا و224 مصابًا.​

هذا المحتوى من

تونس فيروس كورونا مؤسسات التعليم العالي حالات وفاة

الخبر التالى:

وزير الخارجية الإيراني ينقل رسالة أخوة لكوبا ضد العقوبات الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108530

    عدد المصابين

  • 100006

    عدد المتعافين

  • 6329

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 48997159

    عدد المصابين

  • 34955661

    عدد المتعافين

  • 1238746

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا