سوريا: تسجيل 62 إصابة جديدة و4 وفيات بكوورنا

دمشق - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى ٦١٠٢.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة إنها رصدت شفاء ٥٩ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٢٢٥٤.

وأشار البيان إلى وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٣٠٩.