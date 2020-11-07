سوريا: تسجيل 62 إصابة جديدة و4 وفيات بكوورنا
دمشق - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى ٦١٠٢.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة إنها رصدت شفاء ٥٩ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٢٢٥٤.
وأشار البيان إلى وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٣٠٩.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
108530
عدد المصابين
-
100006
عدد المتعافين
-
6329
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
48997159
عدد المصابين
-
34955661
عدد المتعافين
-
1238746
عدد الوفيات
إعلان