إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 32ر1 مليون حالة
مدريد - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا اليوم الجمعة، تسجيل 9150 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 9606 في اليوم السابق.
ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى مليون و328 ألف و832 حالة وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة.
وقالت الوزارة إن المرضى المصابين بكوفيد -19 يحتلون 5ر29٪ من الأسرة في وحدات العناية المركزة.
وأشارت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد -19 وصلت إلى 38 ألفا و486 حالة حتى صباح اليوم، في حين استقر عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس عند 150 ألفا و 376 مصابا.
وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 39 أسبوعا.
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